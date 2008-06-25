Міліція розкрила вбивство директора "Чернігівбудінвесту"

На Чернігівщині розкрито вбивство директора КП "Чернігівбудінвест" Володимира Бондаренка, котре було скоєна 1 березня ц.р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам під час прес-конференції начальник УМВС в області Іван КАТЕРИНЧУК.

За його словами, розслідування цієї резонансної у регіоні справи працівники органів внутрішніх справ розпочали фактично з нуля. Проте на десятий день встановили ймовірних вбивць. Трьох з них правоохоронці затримали 21 березня на різних квартирах у Чернігові, а організатора злочину – 5 червня. Усі вони – жителі Чернігова, декілька з них раніше судимі.

І.КАТЕРИНЧУК зазначив, що на квартирі, де затримано організатора, правоохоронці вилучили арсенал зброї – два пістолети, дві гранати, автомат "Калашникова" та мисливську рушницю. Зараз зброю перевіряють у відповідних базах даних України та країн СНД щодо причетності до інших злочинів.

Також начальник УМВС в області наголосив, що слідство має у своєму розпорядження матеріали, які свідчать, що злочин було сплановано заздалегідь і деякий час злочинці вели спостереження за В.Бондаренком.

Слідчо-оперативна група розглядала кілька версій, серед яких – і замовне вбивство, пов`язане з професійною діяльністю загиблого. "Сьогодні версія не підтверджується, хоча остаточно не відкидається", - сказав І.КАТЕРИНЧУК. Він основним мотивом злочину поки що називає корисливий. Злочинці з квартири В.Бондаренка у Чернігові викрали 33 тисячі доларів, 500 євро та золоті прикраси. За поясненнями затриманих, скоювати вбивство вони не мали наміру.

Слідство у справі триває, його проводить слідче управління УМВС в області.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня у с. Ульянівка під Черніговом на дачі вбито керівника міського комунального підприємства "Чернігівбудінвест" 67-річного В.Бондаренка. В.Бондаренко очолював КП "Чернігівбудінвест" у 2004-2006 роках, у лютому 2008 року знову був призначений керівником цього підприємства.

КП "Чернігівбудінвест" - посередницьке підприємство, засноване у 2004 році з метою створення сприятливих умов для роботи підрядних організацій міста, ефективного ведення будівництва, запобіганню перепродажу виділених для будівництва земельних ділянок.