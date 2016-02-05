У будівлі ГПУ затримали екс-міліціонера при спробі дати хабар військовим прокурорам

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прокурор Київської області Євген Бондаренко на брифінгу про затримання "на гарячому" хабародавців в приміщенні ГПУ.

"4 лютого 2016 року в приміщенні ГПУ спільно зі службою внутрішньої безпеки і співробітниками прокуратури Київської області був задокументований факт дачі працівникові ГПУ хабаря", - сказав він.

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За словами Бондаренка, колишній співробітник Головного управління у боротьбі з організованою злочинністю МВС запропонував двом працівникам військової прокуратури хабар у розмірі 25 тисяч доларів за зняття арешту з морського судна, яке було заарештовано за фактом незаконного в'їзду на тимчасово окуповану територію України, тобто на територію Криму.

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