Медведєв: США і американський долар стали джерелом проблем

Падіння курсу американського долара призвело до того, що ця валюта стала нині міжнародною проблемою. З такою заявою виступив президент Росії Дмитро Медведєв, відповідаючи на запитання журналістів агентства Reuters.

За словами президента, рішення про долю долара повинні ухвалювати в США, проте інші країни повинні прагнути, щоб міжнародна фінансова система стала мультивалютною. Таким чином можна буде уникнути ризиків, пов`язаних з падінням курсу однієї валюти.

Раніше президент Росії вже висловлювався про фінансову кризу, яка вразила розвинені країни і стала однією з причин падіння курсу долара. На думку Дмитра Медведєва, висловлену на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, у кризі значною мірою винні саме США, оскільки реальні можливості цієї країни зараз не відповідають позиції, яку вона має в міжнародній фінансовій системі.

Лента.ру