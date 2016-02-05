У Сєвєродонецьку на озері під лід провалилися 5 підлітків, двоє з них загинули (відео)

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"5 лютого о 15:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в місті Сєверодонецьк Луганської області на озері Чисте під лід провалилися 5 дітей. До місця виклику негайно виїхав черговий караул місцевої пожежної частини. Після прибуття на місце події було встановлено, що 5 підлітків з невідомої причини вийшли на тонкий лід та провалилися. Подію помітили двоє дорослих, які були неподалік, і кинулися на допомогу. Трьох дітей, 2001, 2002 та 2003 р., вдалося врятувати їх на кареті швидкої допомоги доставили в місцеву лікарню", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що рятувальники підняли на поверхню тіла 2 підлітків.