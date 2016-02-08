Апеляційний суд Києва у справі Корбана відновив засідання після перерви та почав допит свідків

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник прес-служби партії Євгенія Кравчук.

За її словами, суддя-доповідач Денис Масенко оголосив про початок допиту свідків.

«Почнуть з іногородніх. Першою запросили дати пояснення лікаря-кардіолога Тетяну Кіхтенко з дніпропетровського центру «Клініка сімейної медицини», яку викликали на прохання сторони захисту», - зауважила Кравчук.

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Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

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Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Розгляд апеляції розпочався 5 січня.