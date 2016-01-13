Суд переніс розгляд апеляції на арешт Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя-доповідач Денис Масенко.

22 січня засідання суду розпочнеться об 11.00.

Суддя Масенко задовольнив клопотання сторони захисту частково. Суддя прийняв рішення направити до Державної судової адміністрації запит щодо відповідності наявного обладнання у залі судових засідань до норм Європейської конвенції із захисту прав людини. Це питання стосується звернення сторони захисту про те, щоб звільнити Корбана із металевої клітки в залі суду та дати можливість брати участь у засіданні за одним столом разом з адвокатами.

Також суддя постановив звернутися до Київського міського бюро судово-медичних експертиз для того, щоб ця установа надала висновок щодо стану здоров'я Корбана.

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Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно.

Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб.

При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту.