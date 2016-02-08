У Сумській області рибалка виловив спінінгом міну часів Другої світової

Як повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Сумській області, повідомлення про виявлення предмету, схожого на боєприпас, надійшло в Службу порятунку «101» 7 лютого.

Було встановлено, що під час рибалки на незамерзлій ділянці річки Шостка місцевий житель з допомогою спінінга дістав з води поліетиленовий пакет, звідки стирчала частина металевого предмета.

Це сталося у 50 метрах від моста через водоймище і за 200 метрів від житлових будівель. Чоловік повідомив про знахідку рятувальникам.

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Працівники районного підрозділу ДСНС ідентифікували знахідку як 80-міліметрову мінометну міну часів Другої світової війни.

«Охорона місця виявлення здійснюється правоохоронцями. Надана заявка на знешкодження в Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС, який дислокується в м. Ромни», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначають, що боєприпаси часів війни, незважаючи на розміри і значний вік, вкрай небезпечні.