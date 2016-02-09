В Інституті Амосова назвали "небажаною" ситуацію, коли Корбана тримали у залі суду 36 годин без їжі та медикаментів

Як написала у Facebook керівник прес-служби партії «УКРОП» Євгенія Кравчук, про це він сказав на засіданні Апеляційного суду Києва з розгляду апеляційних скарг захисників Корбана на його утримання політика під вартою.

Колегія суддів у складі Дениса Масенка (суддя-доповідач), Валерія Лашевича та Віктора Глиняного заслуховує свідків з боку сторони захисту та обвинувачення.

Корбан заявив, що під час операції зі стентування йому робили додатковий наркоз, оскільки він відчував біль. Він також поставив кілька запитань свідку з боку обвинувачення – лікарю Руденку. Той зазначив, що вважає «небажаною для даного клінічного випадку» ситуацію, коли Корбан 36 годин перебував у судовому засіданні без їжі, води та прийому медикаментів, повідомила Кравчук.

Перед цим Руденко підтвердив, що пацієнтам з діагнозом «гострий коронарний синдром», який поставили Корбану, не рекомендовані стреси. Лікар також наголосив, що в Інституті Амосова «об’єктивно побачили» ураження коронарних судин у Корбана та вчасно втрутилися, щоб не допустити інфаркту. На запитання адвоката Олександра Лисака про те, чи надходили до Інституту Амосова будь-які документи від Дніпровського райсуду Києва про надання дозволу на вивезення Корбана за межі установи, Руденко відповів негативно. «Стосовно вивозу, наскільки я пам’ятаю, такого паперу не було», – заявив лікар.

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На прохання підсудного в засіданні оголошено перерву на 15 хвилин.

Довідка УНІАН.Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

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Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Розгляд апеляції розпочався 5 січня