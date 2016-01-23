Політрада "УКРОПу" обрала тимчасового голову, який очолюватиме її до звільнення Геннадія Корбана з-під арешту

Таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні політради "УКРОПу" в Києві, йдеться в заяві політсили. "Борисенка обрано для виконання технічних функцій із забезпечення роботи керівних органів партії згідно з її статутом та вимогами законодавства", - сказано в повідомленні. Як повідомив на прес-конференції за результатами засідання політради голова Волинської обласної ради, член політради "УКРОПу" Ігор Палиця, наразі через політичне ув'язнення Геннадій Корбан не має можливості виконувати покладені на нього функції, як цього вимагає статут, тож роботу партії паралізовано.

Читайте такожКандидати від "УКРОПу" братимуть участь у виборах до всіх 10 райрад Києва"Тимчасово, на період ув'язнення Геннадія Корбана, поки він не може виконувати свої обов’язки, було вирішено призначити головою політради Дениса Борисенка. Після того як Геннадій Корбан доведе свою невинуватість і повернеться з ув'язнення, це рішення буде скасоване. Тому, якщо хтось думає, що ув'язненням Корбана не дасть можливості партії працювати, – глибоко помиляється!" – сказав Ігор Палиця.

При цьому він наголосив, що Геннадій Корбан залишається членом президіїполітради партії і "УКРОП" продовжуватиме боротьбу проти політичних репресій та за звільнення політика з-під арешту. Відразу після звільнення Геннадія Корбана політрада переобере голову.

Ігор Палиця також повідомив, що найближчим часом відбудеться з’їзд партії з висунення кандидатів у депутати на виборах до районних рад міста Києва та місцевих рад об’єднаних територіальних громад, які відбудуться 27 березня 2016 року.

Довідка УНІАН. Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно.

Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб.

При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Розгляд апеляції розпочався 5 січня.

15 січня Корбана виписали з Інституту ім. Амосова і перевели до слідчого ізолятора Служби безпеки України.

22 січня Апеляційний суд Києва переніс на 25 січня розгляд скарги на рішення Дніпровського райсуду про тримання Корбана його під вартою.