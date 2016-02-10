"УНІАН-Підтримка": Інвестори ЖК "Кришталеві джерела" через конфлікт з забудовником не можуть стати повноцінними господарями свого житла

Як розповів інвестор будівництва ЖК «Кришталеві джерела» Іван Цикало, який звернувся в агентство в рамках проекту «УНІАН-Підтримка», забудовник шляхом маніпуляцій і обману не дає можливості інвесторам, які виконали свої зобов'язання в повному обсязі, оформити документи на право власності.

Як зазначив Цікало, згідно з першочерговим договором із забудовником, після закінчення будівництва останній повинен підписати з інвесторами акт прийому-передачі житла, а потім видати документи для оформлення права власності. В одному з пунктів також йшлося про підписання договору з Жеком.

Але, як виявилося, умови договору на надання послуг обраним забудовником Жеком є нічим іншим як кабальними. За договором мешканці позбавлялися будь-яких прав, у тому числі прийняття будь-яких рішень щодо своєї власності, нав'язуються тарифи - ЖЕК може ними маніпулювати на свій розсуд і в будь-який час. Окремим пунктом було «не розголошення будь-якої інформації» (!)

Коли серед інвесторів прозвучала думка про створення ОСББ, забудовник змінив тактику і почав нав'язувати інвесторам підписання довіреності для оформлення ОСББ на свою довірену особу для подачі документів у службу Реєстрації. У довіреності мова йшла про створення від цієї особи ОСББ та про передачу права голосу для прийняття рішення від мешканців на користь цієї особи. Тобто, керуючий самостійно буде вирішувати, як використовувати прибудинкову територію, які встановлювати тарифи на послуги тощо. Інвесторам, які відмовились оформити довіреність, документи на право власності не видали. Причому, незважаючи на те, що на сьогодні довіреність підписали близько 10 осіб з мешканців чотирьох будинків комплексу, ОСББ забудовнику вдалося створити та зареєструвати. До речі, свідоцтво на право власності видали тільки тим інвесторам, які погодилися оформити довіреність на уповноважену особу від забудовника.

«На руки забудовник не віддає документи, щоб я міг самостійно оформити право власності. Тобто, інвесторів змушують підписати кабальні договори, виходячи з яких вони не зможуть управляти своєю власністю. Крім того, можна і зовсім позбутися квартири, як це було з Ярославом Осадчим, який у такий манер розплатився за непідписання неправомірних документів. Тривають суди. Що стосується мене – то я третій рік залишаюся без прописки, не можу влаштуватися на роботу. Мій батько не може оформити інвалідність. А інвестор намагається вибити з мене підписання договорів, щоб перетворити в безстрокового орендаря», - сказав у телефонній розмові Цикало.

Забудовник вважає свої дії правомірними, пояснюючи, що про всі перераховані інвестором умови інвестор спочатку був проінформований. А, підписуючи договір про купівлю квартири, в який входили положення про дії забудовника за вибором Жеку і де була передбачена черговість надання документів на право власності, інвестор погодився з перерахованими забудовником умовами. Що стосується тарифів на комунальні послуги, то вони, нібито, узгоджені з КМДА.

«Жителі першої черги і другої нашого комплексу в нормальному режимі отримують свідоцтва на право власності – без будь-яких обмежень. У договорі про придбання квартири є пункт, що забудовник зобов'язаний в односторонньому порядку укласти договір з Жеком. І коли інвестор підписує першочерговим договір, то таким чином дає добро на те, щоб забудовник надав ЖЕК. Вони також знають, що у забудовника є ЖЕК, який входить в нашу групу компаній. Всі тарифи узгоджені з Київською госгорадминистрацией», - сказала в телефонній розмові з УНІАН представник забудовника Ірина.

Щоб розібратися в ситуації, УНІАН вирішив звернутися до юристів і у Київську міськдержадміністрацію. Результати роботи журналістів будуть оприлюднені на сайті агентства.

***Верховна Рада в 2015 році прийняла закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», яким мешканці не тільки звільняються від монополії Жеків, але і несуть повну відповідальність за збереження будинку та надання комунальних послуг. Обслуговувати багатоквартирні будинки можуть і приватні фірми, які оберуть самі мешканці. Тобто, співвласники будинку можуть самостійно вирішувати, яка фірма і за яку ціну буде вивозити сміття, прибирати прибудинкову територію, мити під'їзди і т. д. Згідно із законом, за рішенням співвласників всі або частину функцій з управління будинком можуть передаватися управителю, або всі функції – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Якщо протягом року від дати набрання чинності закону співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління будинком, то це право передається керуючому, який призначається на конкурсній основі виконавчим органом місцевої ради, на території якого розташовано багатоквартирний будинок.

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