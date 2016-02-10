Суд зобов'язав поновити на посаді спійманого на хабарі у 600 тисяч гривень екс-голову Держслужби зайнятості

11:30, 10 лютого 2016
Суспільство
2129 0

Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити на посаді екс-голову Держслужби зайнятості Ярослава Кашубу, який у вересні 2015 року був спійманий на хабарі у 622 тисячі гривень.

Фото УНИАН

Про це в інтерв'ю журналістам DT.UA розповів міністр соціальної політики Павло Розенко.

"На сьогоднішній день у мене є рішення Печерського районного суду про те, що з 12 січня 2016 року я зобов'язаний відновити його на посаді. У мене є офіційна заява його адвоката, а тому, що термін відсторонення його (Кашуби) з посади закінчився і так як ніяких судових розглядів по цій справі немає, він повинен повернутися на роботу", - розповів міністр.

Читайте такожСпійманий на хабарі Кашуба за тиждень до цього їздив на антикорупційний тренінг в Німеччину

За словами Розенка, незважаючи на наявність факту отримання хабара, ця справа не має продовження.

"Ніякого судового розгляду справи про хабарництво немає. Як реагувати на цю ситуацію? З одного боку є факти, які бачили і я, і всі інші, з іншого боку - немає ніякого продовження у цієї справи. Зате є рішення суду про те, що я зобов'язаний відновити Кашубу на посаді голови Державної служби зайнятості", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня голову Держслужби зайнятості Ярослава Кашубу затримали в службовому автомобілі у центрі Києва під час отримання хабара у розмірі 622 тисяч гривень. Через кілька днів після інциденту міністр соціальної політики України Павло Розенко звільнив усіх керівників Державної служби зайнятості.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter