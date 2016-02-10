Суд зобов'язав поновити на посаді спійманого на хабарі у 600 тисяч гривень екс-голову Держслужби зайнятості

Про це в інтерв'ю журналістам DT.UA розповів міністр соціальної політики Павло Розенко.

"На сьогоднішній день у мене є рішення Печерського районного суду про те, що з 12 січня 2016 року я зобов'язаний відновити його на посаді. У мене є офіційна заява його адвоката, а тому, що термін відсторонення його (Кашуби) з посади закінчився і так як ніяких судових розглядів по цій справі немає, він повинен повернутися на роботу", - розповів міністр.

Читайте такожСпійманий на хабарі Кашуба за тиждень до цього їздив на антикорупційний тренінг в Німеччину

За словами Розенка, незважаючи на наявність факту отримання хабара, ця справа не має продовження.

"Ніякого судового розгляду справи про хабарництво немає. Як реагувати на цю ситуацію? З одного боку є факти, які бачили і я, і всі інші, з іншого боку - немає ніякого продовження у цієї справи. Зате є рішення суду про те, що я зобов'язаний відновити Кашубу на посаді голови Державної служби зайнятості", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня голову Держслужби зайнятості Ярослава Кашубу затримали в службовому автомобілі у центрі Києва під час отримання хабара у розмірі 622 тисяч гривень. Через кілька днів після інциденту міністр соціальної політики України Павло Розенко звільнив усіх керівників Державної служби зайнятості.