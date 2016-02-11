Експерти виступили проти російського контенту в ефірі українських каналів і радіостанцій

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час прес-конференції висловив український музикант, актор Антон Мухарський.

«Хвиля медійної продукції, де головними героями є менти, ФСБ, продовжує накривати Україну. Закон, який був прийнятий для фільтрації медійного простору, в реаліях не діє. Тому ми зараз хочемо поставити перед Кабміном питання, щоб був відпрацьований механізм, аби блокувати потрапляння російського медійного продукту на український ринок», - наголосив він.

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У той же час юрист Юрій Шуліма переконаний, що весь російський пропагандистський контент має бути заборонений в Україні «під загрозою кримінальної відповідальності».

«Це знущання над народом, плювок в кожного українця, коли показують про ФСБ та російський спецназ… Вся російська пропаганда, весь проросійський контент має тут офіційно бути заборонений під загрозою кримінальної відповідальності. В українську культуру потрібно брати все найкраще і європейське», - заявив він.

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У свою чергу громадський діяч, політолог Олег Саакян зазначив, що російський продукт, котрий є зброєю проти українців, однозначно потрібно заборонити, але, в той же час, співпрацювати з союзниками України.

«Є російський продукт, який є зброєю проти нас. Потрібна заборона на російський контент, який направлений проти української державності. Є частина російського контенту, який є для нас союзниками… Тут повинні бути партнерські стосунки і підтримка такого контенту, щоб Макаревич їздив в Україні з концертами. Така підтримка повинна бути для всіх людей, які виступають проти путінського режиму», - наголосив він.

У той же час генеральний продюсер телеканалу «2+2» Гліб Корнілов наголосив на тому, що відмова від російського контенту, на прикладі його телеканалу, є безболісною.

«Наш канал є прикладом успішної та безболісної відмови від російського контенту, якого у нас ще навесні минулого року було предостатньо. Влітку минулого року ми оновили приблизно 40% свого ефіру. Разом з російським контентом з нього пішло радянське кіно, російська документалка, і з каналом нічого не сталось. Наші бюджетні показники тільки покращились, оскільки ми почали менше витрачати, а на сьогодні, у січні-лютому, показники по рейтингу вищі, ніж були в той же період минулого року. Тому я говорю про те, що це не є проблемою», - заявив він.