Ткаченко: Підтримка кінематографії без квотування телепродукту може призвести до співпраці виключно з росіянами

Про це він заявив сьогодні під час круглого столу в УНІАН на тему: «Майбутнє російського продукту на українському телеринку».

«Якщо ми говоримо про закон про кінематографію, який підтримує кіно, то застосування цього закону без закону про квоти може призвести до того, що використання українських державних коштів буде іти на фінансування спільних проектів виключно з росіянами… Це буде нова маніпуляція і використання співпраці лише з росіянами», - заявив він.

Читайте також1+1 медіа вимагає роз'яснень у трактуванні чинного законодавства у сфері медіа

Ткаченко також зазначив, що не виступає проти співпраці з провідними російськими продюсерами. «Я вважаю, що вони не відповідальні за політику, яку веде Кремль, але нормальне квотування та перехід до того, щоб ми дивились не лише в один бік, на мій погляд, саме зараз на часі», - наголосив він.