У центрі Дніпродзержинська демонтували пам'ятник Дзержинському (фото)
У центрі Дніпродзержинська Дніпропетровської області сьогодні демонтували пам’ятник «залізному Феліксу» - радянському діячеві Феліксу Дзержинському.
Як передає кореспондент УНІАН, бронзовий монумент демонтували працівники комунальних служб міста, виконуючи відповідне рішення Дніпродзержинської міської ради в рамках закону про декомунізацію.
Процес знесення пам’ятника тривав більше 4 годин у присутності великої кількості поліцейських та понад 100 городян.
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Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник інформаційно-аналітичної служби Дніпродзержинської міськради Юрій Бережний, демонтований пам’ятник буде доставлено на майданчик біля Музею історії Дніпродзержинська, де зберігаються інші знесені раніше монументи доби тоталітаризму.
Пам'ятник Феліксу Дзержинському в Дніпродзержинську був відкритий у жовтні 1967 року. Це велика бронзова скульптура в повний зріст, встановлена на кількаметровій кам'яній тумбі циліндричної форми.