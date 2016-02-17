В полку "Київ" розповіли свою версію причин перестрілки з поліцією на Донеччині

Про це йдеться у повідомленні полку на його сторінці у Facebook.

Зазначається, що 16 лютого на дорозі між Слов’янськом та Краматорськом відбувся "прикрий, але цілком закономірний" інцидент між співробітниками колишньої ДАІ та співробітниками полку особливого призначення "Київ".

"Чому закономірний?.. Все сказано в одній цитаті учасника даних подій місцевого ДАЇшника: "Как вы все нам тут уже… надоели", "Два года вас терпим", "Работать не даете". Так. Ми не даємо можливість заробляти на поборах. Так, дійсно, ми їм як "кістка в горлі", - сказано в повідомленні.

Як зазначає полк "Київ", його боєць, виконуючи службові обов’язки, проїздив через ділянку, на якій працював виїзний патруль працівників ДАІ, на вимогу яких і був зупинений, надавши документи і на машину, і своє службове посвідчення.

"ДАЇшники забажали перевірити машину. Їм була надана така можливість, але вони воліли покопирсатись в ній самі, на що не мають законної підстави це робити самостійно без відповідних служб і певних процедур. На зауваження, що вони перевищують свої повноваження, дайці почали хамити та погрожувати нашому бійцю. Перевернули все в машині та забрали ключі від неї", - розповідають в полку.

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"Зважаючи на неадекватність дій", даних осіб військовослужбовець "Києва" вирішив викликати своїх безпосередніх керівників для вирішення конфлікту, однак і по прибуттю керівництва працівники ДАЇ не надали жодних пояснень стосовно своїх дій, відмовились показати свої посвідчення та стали загострювати ситуацію. Після цього бійці доповіли керівництву місцевого райвідділу про конфліктну ситуацію, що виникла.

"Згодом один з працівників ДАІ дістав з кобури табельну зброю і виступив з агресивним монологом, в процесі якого ми почули про себе дуже багато цікавої "їхньої правди": "работать мешаете", "понаехали", "ездите сюда как на курорт"... Сприймають нас як ворогів. Навіть офіційне посвідчення працівника органів МВС, яке показав наш боєць, не сприйняв серйозно, а продовжував називати нас "незаконной бандитской групировкой", - говориться у повідомленні.

Другий же поліцейський на протилежному боці дороги, "зупинивши автобус з дітьми і попросивши водія здати назад, під прикриттям цієї маршрутки, зайняв положення для стрільби та направив автоматичну зброю в бік бійців нашого полку, і тільки після свого укріплення "на позиції" відпустив транспорт з дітьми".

"Щоб запобігти кровопролиттю, нашими бійцями була вилучена табельна зброя у одного із ДАІшників, а сам він був знерухомлений. І саме в цей час з посадки, де засів інший працівник Державтоінспекції розпочав стрілянину. В відповідь з нашого боку пролунало декілька попереджувальних пострілів в повітря. Півтори години дана особа просиділа за деревом, на перемовини не йшла і нікого до себе не підпускала", - стверджують бійці полку.

На їх думку, інформація про подію, яку надали місцеві поліцейські і яка була висвітлена у ЗМІ, була однобока та абсолютно викривлена. "Ми фігурували як бандити, які напали на співробітників поліції, які виконували свої службові обов’язки", - підкреслюють у полку.

"А вже в ввечері на інструктажі груп швидкого реагування, на які заступають і наші хлопці, Заступник начальника міського відділу поліції підполковник Друмов А.О. (колишній начальний ДАІ м. Єнакієве) наголосив, що відкривати вогонь на ураження при схожих конфліктних ситуаціях потрібно, незалежно від приналежності до добробатів чи нацгвардійців. "Від прокуратури ми вас відмажемо", - запевнив своїх підлеглих Друмов", - йдеться також у повідомленні.

Повідомляється, що наразі проти бійців "Києва" відкриті дві карні справи - за ст. 263 ч. 1 (незаконне зберігання зброї) та ст. 365 ч. 2 (перевищення влади або службових повноважень).