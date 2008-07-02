Кабмін намітив рівень безробіття

Кабінет міністрів України прогнозує, що рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, в 2008 році буде в межах 6,4-5,9%.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 27 червня 2008 року №581 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2007 року № 976», оприлюдненій на сайті уряду.

Згідно з прогнозом уряду, кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років (у середньому за рік) становитиме 20,9-21 млн. осіб (минулий прогноз – 20,8-20,9 млн. осіб).

Крім того, вказаним документом Кабінет міністрів України збільшив прогноз витрат на оплату праці в 2008 році з 307 до 317,4 млрд. грн. Також уряд прогнозує, що номінальна середньомісячна заробітна плата працівників буде на рівні 1845 грн. (минулий прогноз – 1822 грн.).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в 2007 році рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, становив 6,4%.