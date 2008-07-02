Пінчук купив видавництво

Основний власник інвестфонду EastOne Віктор Пінчук поповнив свій портфель медіаактивів. Вчора EastOne оголосила про покупку 71% акцій видавництва "Економіка" (серед активів – газета "Дело" і тижневик "ИнвестГазета") у німецької групи Handelsblatt і чеського видавця Мирослава Павела. Сегмент ділової преси, в якому в основному представлена "Економіка", достатньо складний – пану Пінчуку доведеться розв`язати проблему кадрів і збуту, попереджають учасники ринку.

Видавництво "Економіка" випускає щоденну газету "Дело", журнали "ІнвестГазета", "Топ-100. Рейтинг кращих компаній України", Marketing Media Review, Logistics, "Практика оцінки" і "Комунальне господарство". 51% акцій "Економіки" належав Handelsblatt, 20% – співвласнику чеського видавництва Economia Мирославу Павелу, ще 29% в рівних частках належать Ігорю Ляшенку і Станіславу Шуму.

Деталі договору не розголошуються. Операція підписана в рамках реалізації бізнес-стратегії, направленої на диверсифікацію активів, що знаходяться під мандатом EastOne, говорять в групі. "Ми розраховуємо на зростання вартості бізнесу, здійснюваного `Економікою`, а також на зміцнення лідерських позицій газети `Справа` і `ІнвестГазети` в найближчій перспективі", - прокоментував операцію генеральний директор-президент EastOne Геннадій Газін. У Handelsblatt вчора від коментарів відмовилися. Партнер Мирослава Павела і співробітник "Економіки" Мілан Сиручек підтвердив факт операції виданню "Телекритика".

Коммерсант-Украина