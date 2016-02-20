Путін вважає, що кримчани терпітимуть нестачу електроенергії "ще трохи" - до травня

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час зустрічі з главою окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим.

«Потрібно ще трохи потерпіти, думаю, що колеги впораються до 1 травня точно, а може бути і раніше», - сказав Путін.

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На це Аксьонов заявив: «Потерпимо, Крим вірить у вас і нашу країну».

«За вашої підтримки вони зроблять цю роботу раніше. Не готовий говорити за колег, але знаю, що робота йде повним ходом, виїжджав сам на місце, бригади працюють практично цілодобово», - сказав він.

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