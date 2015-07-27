У ДТП за участю голови КС загинула дитина, Аваков звинувачує в аварії автомобіль судді

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні журналістам у Києві.

"Вчора був інцидент в Полтавській області – автомобільна аварія, в якій брало участь два автомобілі, один з яких належав голові Конституційного суду, у неї є водій. У нас є троє загиблих від цього зіткнення", - заявив він.

"Голова Конституційного суду перебуває в лікарні", - зазначив Аваков.

"Йде слідство, і попередні висновки слідчих говорять про те, що була неправа, порушувала правила машина, в якій перебував голова Конституційного суду", - підкреслив міністр.

Читайте такожВ аварії на Полтавщині важко травмований голова Конституційного суду, ще двоє людей загинулиЯк повідомляв УНІАН, увечері 26 липня на 320-му кілометрі автодороги "Київ - Харків" сталося ДТП з тяжкими наслідками.

За попередніми даними ДАІ, зіткнулися три автомобілі: Toyota Camry, Nissan Sunny і ВАЗ.

Унаслідок ДТП водій і двоє пасажирів автомобіля Nissan загинули на місці події. Ще одна пасажирка цього ж автомобіля, водій та пасажир автомобіля Toyota отримали тілесні ушкодження. Травмованих було госпіталізовано до лікарні.

Серед постраждалих - голова КС Юрій Баулін, який їхав у Toyota Camry.

При цьому за даними МВС, спочатку в ДТП загинули двоє людей, пізніше ще одна жертва аварії померла в лікарні.

"Ще двоє пасажирів "Nissan" - були травмовані і доставлені в лікарню, серед яких 12-річна дитина, який від отриманих травм помер у дитячій міській клінічній лікарні міста Полтави", - сказано в повідомленні.