У Львові відділення російських банків закидали "коктейлями Молотова" (фото)

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, у центрі міста, на вулиці І.Франка, 79 невідомі о 01.10 годині кинули пляшку із запальною сумішшю у відділення "Сбербанку России" розташоване на першому поверсі старовинної будівлі.

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Внаслідок цього повністю вигоріло приміщення банківського відділення. Рятувальникам вдалося попередити займання приміщень поверхами вище.

Цієї ж ночі, 01.40, невідомі кинули "коктейль Молотова" у вікно будівлі відділення "ВТБ-банку" на проспекті Чорновола, 2-б у Львові. Пошкоджено вікно та пошкоджено кіптявою приміщення куди потрапила суміш, яка не розгорілася.

Близько 02.00, невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у приміщення відділення "ВТБ-банку" на вулиці Стрийській, 33. Вигоріла повністю одна кімната відділення банку. Постраждалих немає.

На місці працюють правоохоронці, всі обставини подій розслідуються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомлялось, поліція відкрила 4 провадження щодо погромів в російських банках та офісі Ахметова у Києві, які відбулись у суботу.