Нападникам на російські банки у Львові "світить" до 10 років

Про це повідомляє Головне управління поліції у Львівській області.

«За фактами підпалів трьох банківських відділень проводяться досудові розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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Як повідомлялося, у Львові в ніч на 22 лютого невідомі спалили відділення «Сбербанку Росії» та пошкодили два відділення «ВТБ Банку».

Зокрема, о 1:10 невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю у відділення «Сбербанку Росії», розташоване на першому поверсі будівлі на вулиці Івана Франка, 79. Приміщення повністю вигоріло.

Також о 1:40 невідомі кинули «коктейль Молотова» у вікно будівлі відділення «ВТБ Банку» на проспекті В'ячеслава Чорновола, 2-Б, в результаті було розбите вікно та кіптявою пошкоджене приміщення, куди потрапила суміш, яка не зайнялась.

Близько 2:00 невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю у приміщення відділення «ВТБ Банку» на вулиці Стрийській. Повністю вигоріла одна кімната приміщення установи.

Постраждалих немає.

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