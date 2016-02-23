ЗСУ можуть долучитися до програми НАТО з безпеки повітряного простору

Повітряні сили Збройних сил України можуть долучитися до Регіональної програми НАТО з безпеки повітряного простору (RASP).

Як повідомляє прес-служба Міноборони, до Командування Повітряних сил України розпочався робочий візит експертів НАТО з питань реалізації Регіональної програми НАТО з безпеки повітряного простору під керівництвом представника Агенції НАТО з питань зв’язку та інформації Рене ван дер Хайдена.

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Робочу групу представників Командування Повітряних сил України очолює начальник штабу – перший заступник командувача Повітряних сил генерал-майор Артур Артеменко.

Учасники заходу провели демонстрацію функціональних можливостей проекту та обговорили питання продовження консультацій експертів України та НАТО у контексті здійснення техніко-експлуатаційного дослідження можливостей реалізації Регіональної програми НАТО з безпеки повітряного простору (RASP).

Як зазначив генерал-майор Артеменко, реалізація проекту RASP забезпечить Україні можливість транскордонної координації щодо вирішення інцидентів з безпеки у повітрі, розвине регіональну взаємосумісність та взаємодію у повітряному просторі, поліпшить внутрішню цивільно-військову взаємодію.

Також, за його словами, враховуючи діючу в Україні систему обміну даними про повітряну обстановку (ОДПО/ASDE), цей проект надасть змогу значно підвищити ефективність моніторингу обстановки в повітрі.

Начальник Командного центру Повітряних сил – заступник начальника штабу з бойового управління полковник Анатолій Козловський зазначив, що програма RASP передбачає отримання від сусідніх країн в реальному часі оповіщення про повітряні загрози, інциденти з безпеки та підозрювані повітряні судна ("ренегати") шляхом обміну даними повітряної обстановки, прямої голосової координації та впровадження єдиних процедур.

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Відповідно до програми перебування експертів НАТО у Командуванні Повітряних сил, планується проведення ними брифінгів-презентацій та надання фахових консультацій щодо функціональних можливостей зазначеного проекту.

У даний час до системи взаємного оповіщення у програмі RASP перебувають Норвегія, Польща і Туреччина. Виявили зацікавленість до зазначеного проекту Грузія, Литва, Латвія, Молдова, США, Фінляндія та Франція.