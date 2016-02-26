СБУ викрила незаконний видобуток крейди у Слов’янському районі (відео)

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Упродовж 2015-2016 років посадовці одного з підприємств Слов’янського району без отримання спеціальних дозволів організували незаконний видобуток крейди. Зловмисники щомісячно отримували прибуток у розмірі понад 320 тисяч гривень, при цьому податки до державного бюджету не сплачували", - йдеться у повідомленні.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Проводяться невідкладні оперативно-слідчі дії.