На Луганщині бойовика-козака засудили до 8 років в'язниці (фото)

Сватівський районний суд Луганської області 26 лютого засудив бойовики терористичної організації «ЛНР» до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Служби безпеки України, бойовик брав активну участь у діяльності угруповання терористів «кубанські козаки», був одним з охоронців козачого отамана Петрова (прізвисько «Батя»).

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Пізніше терориста зарахували до так званої спецслужби сепаратистів «КДБ ЛНР».

Завданням бойовиків цього угруповання були розвідувально-підривні вилазки на території, підконтрольні українській владі.

Правоохоронці затримали його у Дніпропетровську у квітні 2015 року.

Суд визнав бойовика винним за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) і ч.1 ст.263 (незаконне зберігання боєприпасів) Кримінального кодексу України. Його засуджено до позбавлення волі строком на 8 років без конфіскації майна.