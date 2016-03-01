30% українців підтримують можливість участі представників "ДНР/ЛНР" в українських місцевих виборах - опитування

Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна з 8 по 17 лютого.

Так, на питання, чи повинні представники "ДНР/ЛНР" мати право балотуватися в органи місцевого самоврядування за українським законодавством, 55,7% опитаних відповіли, що не повинні.

30,2% відповіли, що бойовики повинні мати таке право, а 14,1% не змогли відповісти.

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Респондентів також запитали, чи повинні представники "ДНР/ЛНР" мати право балотуватися у Верховну Раду України.

68,6% відповіли, що не мають, 20,1% - підтримали надання такого права, ще 11,3% не змогли відповісти.

Всього за вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2 тисячі осіб у віці від 18 років у всіх областях України (без урахування населення окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

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