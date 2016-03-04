Голова ПАРЄ закликає владу Росії звільнити Савченко

15:19, 04 березня 2016
Суспільство
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Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Педро Аграмунт закликає владу Росії завершити процес у справі громадянки України Надії Савченко і звільнити її.

REUTERS

Крім цього, Педро Аграмунт написав у "Tвіттері", що шкодує з приводу відкладення суду у справі українки, передає радіо "Свобода".

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Раніше сьогодні адвокати Надії Савченко після відвідування її у СІЗО оприлюднили лист українки від 4 березня. У ньому вона пише, що не відмовилася від рішення оголосити сухе голодування і починає його 4 березня, вимагаючи повернення в Україну «живою чи мертвою».

Надія Савченко заявляє, що забороняє виводити її з голодування, брати в неї аналізи. Крім того, українка каже, що погодиться лише на огляд українських лікарів, а будь-яке застосування до неї фізичної сили буде розцінювати як тортури і чинитиме опір.

На суді в місті Донецьку Ростовської області Росії 3 березня на завершенні слухань у справі Надії Савченко вона мала виступити із заключним словом. Але суддя закрив засідання й оголосив перерву в суді до 9 березня. Надія Савченко у відповідь заявила, що оголошує сухе голодування, про яке вона попереджала раніше у випадку зволікання суду з винесенням вироку.

Звинувачення просить для неї 23 роки позбавлення волі; Савченко заявила, що не буде оскаржувати вироку.

В останньому слові, текст якого оприлюднили у соціальних мережах напередодні, Савченко, серед іншого, заявляє, що не визнає ні своєї вини, ні майбутнього вироку їй, ні самого російського суду над нею.

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