Порошенко відреагував на заяву Савченко про дипломатичні здібності президента

Про це глава держави сказав під час вручення державних нагород видатним жінкам, серед яких - учасниці бойових дій, волонтери, вчителі, видатні спортсменки.

При цьому Порошенко особливо відзначив подвиг Савченко.

«Я хочу згадати жінку, яка є символом України і українки для всього світу. Вчинок Надії Савченко та її поведінка зробили і роблять для України величезну справу», - наголосив він.

Коментуючи оголошення українською льотчицею сухого голодування, Порошенко зазначив: «Ми подвоїмо зусилля для того, що повернути Надію додому. Це надзвичайно важливо, важливо для мене, важливо для України, важливо для кожного з нас».

При цьому президент висловив тверде переконання, що в Росії немає справедливого суду.

«Цей фарс абсолютно не варто продовжувати», - наголосив Порошенко.

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«Я прочитав її виступ, який мав бути оголошений Надією у суді. Незламна воля українки - не просто українки, а офіцера Збройних Сил України, яка зі зброєю в руках робила те, що має робити кожен українець – захищала рідну землю. Її незламність та її твердість сьогодні не лише створили образ - символ і забезпечили потужну підтримку всередині нашої держави. Сьогодні кожен українець пишається кожним українським Героєм. Серед цих справжніх Героїв одне з перших місць посідає Надія Савченко», - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають обвинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

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В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодовку – третю з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення зажадало, аби суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

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3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй в останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.

Крім того, Савченко розповіла про обіцянку президента звільнити її ще в 2015 році.

"Сподіваюся, дипломатичних здібностей Порошенко вистачить, щоб домовитися в РФ з одним "ідіотом", - заявила вона.