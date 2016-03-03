Савченко заявила, що її загибель у російській в’язниці не зламає дух України та українців

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Савченко сказала на засіданні Донецького міського суду Ростовської області, коли замість того, щоб надати їй останнє слово, суддя оголосив про продовження процесу 9 березня і закрив засідання.

"Я не подаю апеляцію, бо в РФ немає ніякого слідства і суду. Тут просто вбивають людей. Навіть якщо мене вб’ють у Росії - не зломлять ні мій дух, ні дух України, ні дух українців. Я вже втомилась від цих торгів. Я більше не даю їм часу, щоб мене судити", - наголосила вона.

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Як повідомляв УНІАН, учора, 2 березня, Савченко заявила, що може розпочати сухе голодування, якщо суд зволікатиме з винесенням їй вироку.

Держзвинувачення зажадало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Сьогодні суд відмовив Савченко у виголошенні останнього слова. Після дебатів суддя закрив засідання, додавши, що процес продовжиться 9 березня.

Українську льотчицю в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

У середині грудня минулого року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона у знак протесту оголосила голодування – третє з моменту її арешту влітку 2014 року.

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