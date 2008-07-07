Як спростити візит до Румунії жителям прикордонних районів

Українська і румунська делегації дійшли згоди щодо більшості положень проекту міжурядової угоди про місцевий прикордонний рух.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 3-4 липня ц.р. у Бухаресті відбулися переговори експертів на рівні керівників консульських служб МЗС України та Румунії з узгодження проекту згаданої угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії, під час яких сторони розглянули і постатейно опрацювали текст проекту Угоди.

Зокрема, досягнуто домовленості щодо встановлення трирічного терміну постійного проживання у прикордонній зоні, як передумови для отримання дозволу на спрощений перетин кордону. Делегації погодилися стосовно терміну безперервного перебування пред’явників дозволів на території держави іншої договірної сторони, який не перевищуватиме 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду.

Сторони також досягли спільного бачення у визначенні ширини прикордонної зони на основі аналогічних підходів, що застосовувалися під час узгодження проектів угод про правила місцевого прикордонного руху з Угорщиною, Словаччиною і Польщею.

Встановлено також, що дозвіл видаватиметься у можливо стислі терміни, але у строк, який не перевищує 30 днів з дати подання заяви; а як виняток, в обґрунтованих випадках, цей термін може бути збільшений до 60 днів.

Сторони погодили перелік відомостей, що зазначатимуться у дозволі. Визначено, що дозволи на спрощений перетин кордону видаватимуться із терміном дії від 2 до 5 років.

На сьогодні делегації не змогли досягнути згоди щодо визначення розміру плати за оформлення згаданого документа, інформує МЗС України.

Водночас, за взаємною домовленістю сторін передбачене пільгове безоплатне оформлення дозволів пенсіонерам, інвалідам і дітям до 18 років.

Очікується, що підписання українсько-румунської міжурядової угоди про місцевий прикордонний рух відбудеться найближчим часом.