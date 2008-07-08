У Тимошенко знову змінили прогноз інфляції - в гірший бік

Кабінет Міністрів України знову змінив прогнозні макропоказники на 2008 рік. Це передбачено в постанові КМУ від 5 липня 2008 року №602, якою вносяться зміни в постанову від 27 червня 2008 року №976.

Зокрема, уряд змінив прогноз номінального ВВП з 956,8 млрд. грн. на 959,2 млрд. грн., прогнозний показник інфляції погіршено з 15,3% на 15,9%, Уряд також змінив прогноз індексу цін виробників промислової продукції за підсумками ц.р. з 24,6% до31,2%.

Наприкінці червня ц.р. уряд прогнозував суму фінансових результатів від звичної діяльності підприємств до оподаткування на рівні 170,6 млрд. грн., згідно з оновленим прогнозом - 170,8 млрд. грн. (зокрема прибуток прибуткових підприємств - 219,1 млрд. грн., збитки збиткових підприємств - 48,3 млрд. грн.).

Окрім цього, вказаним документом Кабінет Міністрів України збільшив прогноз витрат на оплату праці в 2008 році з 317,4 млрд. грн. до 320,2 млрд. грн. Також уряд прогнозує, що номінальна середньомісячна заробітна плата працівників буде на рівні 1 864 грн. (колишній прогноз - 1 845 грн.).

Уряд також збільшив показник від’ємного сальдо торгового балансу України за підсумками 2008 року з 13,707 млрд. дол. до 15,416 млрд. дол., при цьому очікуваний обсяг експорту товарів і послуг - 83,359 млрд. дол., імпорту - 98,775 млрд. дол.