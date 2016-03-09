Біля Щастя затримали бойовика з Росії, що воював за "ЛНР" в обмін на скасування 4 судимостей (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, затриманий Владислав Кондалов на прізвисько «Самара» зареєстрований у місті Новокуйбишевськ (Самарська область Росії), має 4 судимості та 16 років ув’язнення.

У вересні 2014 року він погодився на пропозицію російських правоохоронних органів приєднатися до незаконних збройних формувань терористів на сході України в обмін на чисті документи без відповідних відміток про кримінальне минуле та 15 тисяч доларів.

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За участь у бойових діях проти українських підрозділів терористи нагородили російського найманця фейковою медаллю «За Дебальцеве» та пам’ятною відзнакою «Учасник бойових дій».

Не отримавши грошей, бойовик розчарувався в «Новоросії» та її лідерах, залишив своє бандформування і здався у полон українським військовим.

За словами самого Кондалова, живим його до Росії вже «не пустять».

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для відкриття кримінального провадження за ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

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