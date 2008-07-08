Микола Присяжнюк: держава знищує сільське населення

Державний комітет земельних ресурсів і Міністерство аграрної політики проводять політику штучного виселення людей із сіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Микола ПРИСЯЖНЮК (фракція Партії регіонів).

«Вважаю ситуацію, що склалася навколо відносин власників паїв і вертикально-інтегрованих компаній і зацікавленості до аграрної теми в цілому, актуальною. Оскільки сьогодні, якщо ми скажемо, що Держкомзем разом із МінАПК проводить політику штучного виселення людей із сіл, це ми скажемо м`яко. Тому що немає зовсім ніякої політики. Сьогодні ми бачимо, що йде знищення сільського населення», - сказав він.

На думку М.ПРИСЯЖНЮКА, Держкомзему слід проводити роз`яснювальну роботу серед власників паїв про те, що таке ринок землі, що таке реальна вартість оренди землі, якою повинна бути реальна ціна сільськогосподарської землі.

«І який шлях, окрім вертикально-інтегрованих компаній, ми сьогодні бачимо для розвитку індивідуального фермерства, для присадибного господарства або для сільських дворів? Ми сьогодні цього не бачимо», - зазначив голова комітету ВР.