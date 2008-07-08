На даху Апеляційного суду зробили вертолітний майданчик

Сьогодні відбулося офіційне підписання акту прийому приміщення Апеляційного суду м.Києва (Солом‘янська площа, 2-а), реконструкція якого була здійснена Холдинговою компанією «Київміськбуд». Про це повідомляється в прес-релізі ХК «Київміськбуд», переданому УНІАН.

Згідно з прес-релізом, як генеральний підрядник «Київміськбуд» приступив до реконструкції будівлі в 2004 році. Генеральний проектувальник реконструкції - ЗАТ «Діпроцивільбуд».

«Будівництво будівлі було розпочато в 1980 році як приміщення Головного обчислювального центру Мінводгоспу УРСР, але через технічні помилки в будівництві його назвали «пізанською вежею". У 2003 році недобудовану будівлю передали Апеляційному суду м.Києва», - йдеться в прес-релізі.

За даними прес-служби «Київміськбуду», площа земельної ділянки, на якій розташовано будівлю суду становить 1,24 га, загальна площа будівлі - 31 тис. 500 квадратних метрів, корисна площа - 26 тис. 260 кв.м., кількість поверхів - 28. Комплекс Апеляційного суду складається з адміністративного корпусу, дворівневої стилобатної частини, двоповерхової надбудови стилобатної частини і конференц-залу на 250 місць. 27 судових залів розташовані в адміністративно-висотному корпусі і в надбудові стилобатної частини.

Окрім приміщень основного призначення - судових залів і кабінетів суддів, у будівлі Апеляційного суду розташовані їдальні на 100 посадочних місць, тренажерний зал, оздоровчий комплекс для працюючих, перукарня, кімнати психофізіологічного розвантаження. Будівля обладнана автономною газовою котельнею і дворівневим паркінгом на 35 автомобілів. Також у будівлі розташовані приміщення для тимчасового утримання підсудних.

На даху будівлі обладнано майданчик для вертольота.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належить Київській територіальній громаді і перебуває в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входить 38 акціонерних товариств, від 10 до 30% акцій яких належить компанії; 6 дочірніх підприємств, в яких "Київміськбуд" володіє 100% пакетом акцій; 51 підприємство - на правах асоційованих членів.