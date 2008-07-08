Фермери тиждень били запідозреного у крадіжці

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю спільно з бійцями спецпідрозділу «Сокіл» звільнили заручника, якого викрадачі цілий тиждень тримали у клітці для тварин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України в Харківській області, заручника було звільнено після того як від 31-річного харків’янина міліція отримала сигнал, що на території одного з фермерських господарств у Харківському районі незаконно утримується чоловік.

Заручником виявився працівник цього ж господарства.

Він повідомив, що керівник фірми спільно зі своїм сином 30 червня викрали його та утримували в клітці для тварин. Клітка була таких розмірів, що в ній не помістився б здоровий собака. Заручникові майже не давали їжі - вранці та ввечері приносили тільки шматок хліба та воду і постійно били його. Весь цей час, і в дощ, і в спеку, і вдень і вночі він перебував в клітці в одній майці. Після того як працівники міліції відкрили кришку клітки, чоловік не міг самостійно пересуватися, бо був повністю знесилений.

Працівники міліції затримали підозрюваних, які пояснили, що утримували чоловіка через нібито викрадені речі.

Наразі з’ясовуються всі обставини цього випадку, потерпілому видане направлення для проходження експертизи.

За фактом викрадення людини порушено кримінальну справу за ст. 146 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на термін до 10 років, повідомили в ЦГЗ.