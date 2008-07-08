Оренда сільгоспземлі має коштувати 300 доларів за гектар

Голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин Микола ПРИСЯЖНЮК (фракція Партіяї регіонів) вважає, що середня вартість оренди сільськогосподарських земель має становити 300 дол. за 1 гектар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК повідомив сьогодні журналістам.

За його словами, на сьогодні, всупереч тому, що закон про ринок землі не прийнято, ринок оренди землі не стоїть.

«Практично вся земля орендована. Інша справа, що терміни не визначені. А по-друге, цінова політика оренди землі сьогодні не відповідає реальності», - сказав він.

За даними голови комітету ВР, по динаміці, статистиці й по європейських і світових розрахунках, оренда землі має становити в собівартості різних сільгоспкультур близько 40%.

«Тобто ми бачимо, що сьогодні оренда землі в середньому має бути 300 дол. за гектар. А якщо ми говоримо, що в нас близько 30 млн. га сільськогосподарської землі, якщо ми помножимо на 300 дол., ми з вами матимемо 9 млрд. дол. При цьому збережеться й інфраструктура, й буде достатній рівень прибутковості для жителів села. І таким чином ми зберігатимемо село», - резюмував М.ПРИСЯЖНЮК.

Він додав, що при такій вартості оренди цінова політика продуктів не зміниться.