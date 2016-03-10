УНІАН просить Коростенську міськраду припинити забруднення річки Уж в районі міського парку

Порушення природоохоронного законодавства в м. Коростень були виявлені Державною екологічною інспекцією у Житомирській області у ході перевірки, проведеної на прохання УНІАН.

Нагадаємо, в рамках проекту «УНІАН-Підтримка» жителі міста Коростень Житомирської області звернулися до УНІАН зі скаргою на забруднення річки Уж. За їх інформацією, з дощового стоку, розташованого трохи вище за течією, через невеликий струмок (50 м від парку), у водну артерію потрапляють шкідливі речовини - вода стала сірою і має дивний запах. «Цей стік давно захований під землю, і до річки виходить тільки труба. Не так давно хтось почав скидати в неї відходи і це кардинально змінило міську артерію», - зазначають городяни.

Вони стурбовані тим, що стоки, які потрапляють в річку Уж, можуть бути небезпечні для живих організмів в самій річці та на її берегах, а також для людей, які часто гуляють в парку ім. Островського.

Інспектори Державної екологічної інспекції провели перевірку стану водного об'єкта в місті і якість води. «На час проведення перевірки, в міському парку на відстані близько 150 метрів від пішохідного мосту вгору за течією річки Уж виявлена труба зливової каналізації діаметром 1 000 мм, з якою проводилося скидання вод сіруватого кольору у водний об'єкт», - говориться листі Держекоінспекції.

Крім того, результатами лабораторних досліджень проб води з цієї труби інспекція засвідчена наявність в ній концентрації забруднюючих речовин, які часто притаманні господарсько-побутовим стокам. Серед них, залізо, фосфати та інші речовини, які призводять до погіршення якості води в річці Уж.

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