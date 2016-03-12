Активісти оприлюднили знімки вражаючих масштабів незаконного видобутку бурштину (фото)

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила громадська організація АвтоМайдан. За допомогою дрону активісти зняли масштаби нелегального видобутку бурштину. "Знаходимося зараз біля Кухітська Воля, Рівненська область. Тут реально жесть: сотні, якщо не тисячі людей одночасно добувають бурштин. Звісно, що абсолютно нелегально", - йдеться в повідомленні організації.

Читайте такожНа Житомирщині правоохоронці затримали автомобіль з незаконно видобутим бурштиномНа знімках видно різноманітну спецтехніку: трактори, екскаватори, мотопомпи, за допомогою яких і намивають бурштин, "у тому числі десятки військових вантажівок, якими організовано перевозять помпи разом зі "старателями". Пам'ятаємо, як хлопці, під час наших поїздок у зону АТО, говорили, що подібних вантажівок їм там дуже не вистачає. Ми їм їх проблематично, але діставали, ремонтували, відвозили. Тут же їх десятки, причому майже всі в гарному стані".

У повідомленні говориться, що "бурштинщики тут нікого не бояться, не ховаються, навіть блокпостів жодних немає, як було під час нашого минулорічного рейду на Житомирщину.Народ просто приїжджає на мотоциклах, автомобілях, мікроавтобусах і буквально біля дороги з ходу починає "працювати".

"Не помітити" правоохоронці та і влада загалом весь цей жах просто не могли. Отже всі в долі. Інакшого варіанту ми тут просто не бачимо", - зазначили в організації.

Також у повідомленні нагадується про те, що президент Петро Порошенко обіцяв за два тижні навести лад з незаконним видобутком бурштину у липні минулого року після опублікованого активістами відео катастрофічних наслідків масштабного нелегального видобутку бурштину в Олевському районі Житомирської області.