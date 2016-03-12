У підручниках Куби анексований Крим одночасно зображують частиною України і РФ (фото)

Так, у новому навчальному посібнику «Географічний атлас для загальноосвітніх навчальних закладів», фотографії якого є у розпорядженні УНІАН, на політичній карті Європи на сторінці 5 територія Автономної Республіки Крим входить до складу РФ.

Читайте такожПосол України вимагає від чеського видавництва виправити карту з "російським" Кримом (документ)Водночас, на політичній карті світу на сторінці 3-4 територія АРК зображена як територія України.

Даний навчальний посібник було представлено під час 25-ї Міжнародного гаванського книжкового ярмарку.

Всі друковані органи на Кубі є державними, тому будь-яка публікація (стаття, газета, книга тощо) підлягає жорсткій цензурі з боку Центрального комітету ЦК Компартії Куби. Тому позначення на різних сторінках «Географічного атласу для загальноосвітніх навчальних закладів» Криму одночасно як частини території України і території РФ не є випадковим.

Це свідчить про дотримання керівництвом Куби подвійних стандартів. У разі звинувачень з боку будь-якої сторони офіційна Гавана, посилаючись на іншу карту зазначеного видання, може назвати «незручну» карту друкарською помилкою.