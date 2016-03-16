Суд вчергове відклав розгляд продовження арешту пасинку Фірташа Калиновському

Як передає кореспондент УНІАН, в ході судового засідання суддя Шевченківського районного суду Києва Андрій Трубніков зачитав листа-відповідь від головного лікаря Київського міської клінічної лікарні №6, в якому йдеться про те, що Калиновський перебуває на лікуванні з переломом ключиці, проте може брати участь у судовому засіданні.

Натомість адвокати також зачитали листа з цієї самої лікарні, в якому сказано, що Калиновському рекомендовано перебування у стаціонарі до 19 березня.

У відповідь суддя зауважив, що в цьому листі не йдеться про заборону лікарів на участь Калиновського у судовому засіданні.

Крім того, Трубніков зазначив, що Калиновський, перебуваючи в лікарні, відмовляється брати будь-які документи щодо свого виклику в суд і що він здатен самостійно прибути на судове засідання.

"Він добре пішки ходить - це загальновідомий факт", - сказав Трубніков.

Своєю чергою прокурор у справі попросив суд врахувати зауваження захисту про те, що Калиновський не був офіційно попереджений про сьогоднішнє судове засідання, згідно з процедурою, за три дні, при цьому також попросив, щоб суд застосував примусовий привід Калиновського на наступне судове засідання, оскільки раніше він у належний спосіб був поінформований про судове засідання, але не прийшов.

Суддя Трубніков, вислухавши аргументи сторін, прийняв рішення зобов'язати захисників вручити Калиновському повістку на судове засідання, яке розпочнеться о 10:00 18 березня.

Цим самим рішенням суддя відмовив прокурору у задоволенні клопотання про примусовий привід Калиновського, зазначивши, що на даний час для цього немає підстав.

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Як повідомляв УНІАН, аварія за участю Калиновського - молодшого сина нафтового бізнесмена Зиновія Калиновського і колишньої дружини бізнесмена Фірташа Марії – сталася у Києві 30 травня 2007 року близько 5-ї години ранку. Автомобіль BMW М6, за кермом якого перебував Калиновський, врізався у припаркований на бульварі Шевченка ВАЗ. Пасажир ВАЗа, службовець внутрішніх військ, загинув на місці події. Із Калиновським у машині їхала його 25-річна подруга, яка через кілька днів померла від отриманих травм.

Прокуратура Києва тоді порушила кримінальну справу за звинуваченням Калиновського за статтями 345 ч. 2 (заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв’язку з виконання ним службових обов'язків) і 286 ч. 3 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб) Кримінального кодексу України.

У вересні того року Калиновський залишив приватну клініку, де лікувався після ДТП. Після цього прокуратура Києва оголосила його в розшук і направила прикордонникам заборону на його виїзд за кордон.

29 вересня 2015 року Калиновського випадково затримали у Києві. За кермом Porsche Cayenne він їхав зустрічною смугою.

3 березня 2016 року ГПУ направила до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно Калиновського. 10 березня сплив термін його тримання під вартою.

12 березня суд переніс засідання з розгляду клопотання щодо продовження запобіжного заходу Калиновському, оскільки того дня йому було зроблено планову операцію. На підтвердження своїх слів адвокат надав суду відповідні довідки з медичного закладу.