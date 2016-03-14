Суд знову переніс розгляд продовження запобіжного заходу пасинку Фірташа

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив слідчий суддя Андрій Трубников.

В ході судового засідання сторона обвинувачення наполягала, щоб розгляд клопотання відбувався у режимі відео-конференції. Захист у свою чергу заявив, що враховуючи той факт, що Калиновському днями було зроблено операцію, і він перебуває на лікарняному, за його відсутності судове засідання не може проводитись, тим більше, що обвинувачений не надавав згоди на проведення судового засідання в режимі відео-конференції.

Враховуючи викладене стороною захисту Калиновського, суд погодився з наданими доводами і оголосив перерву у засіданні до 16 березня.

Крім того, сьогодні під час засідання в судовій залі дві громадянки намагалися чинити перешкоду проведенню процесу, внаслідок чого суддя після кількох зауважень про можливість видалення цих осіб з судової зали за порушення порядку оголосив перерву, поклавши зобов'язання на вказаних осіб не з'являтися в залі засідань, інакше їх примусово буде видалено із зали.

Проте ці громадянки зневажливо поставились до рішення суду і продовжили перебувати у залі, через що суд ухвалив рішення про їхнє примусове видалення.

Читайте такожЕкс-пасинку Фірташа загрожує до 10 років в'язниці

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Калиновському було залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі.

Йому інкримінується умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень та вчинення порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб.

Довідка УНІАН. Аварія за участю Калиновського - молодшого сина нафтового бізнесмена Зиновія Калиновського і колишньої дружини бізнесмена Дмитра Фірташа Марії Фірташ – сталася 30 травня 2007 року близько 5-ї години ранку. Автомобіль BMW М6, за кермом якого перебував Калиновський, врізався у припарковані "Жигулі" на бульварі Тараса Шевченка в Києві. Пасажир "Жигулів", службовець внутрішніх військ, загинув на місці події. Із Калиновським у машині їхала його 25-річна подруга, яка через кілька днів померла від отриманих травм.

Прокуратура Києва тоді порушила кримінальну справу за звинуваченням Калиновського за статтями 345 ч. 2 (завдання тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв’язку з виконання ним службових обов'язків) і 286 ч. 3 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі двох осіб) Кримінального кодексу України.

У вересні того року Калиновський залишив приватну клініку, де лікувався після ДТП. Після цього прокуратура Києва оголосила його в розшук і направила прикордонникам заборону на його виїзд за кордон.

29 вересня 2015 року Калиновського затримали у Києві.

12 листопада 2015 року строк досудового слідства в кримінальному провадженні Генеральною прокуратурою було продовжено до 6 місяців, тобто до 29 березня 2016 року. 11 січня 2016 року строк тримання Калиновського під вартою продовжено до 10 березня поточного року. Вину в інкримінованих йому злочинах Калиновський не визнав.