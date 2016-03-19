У Миколаєві поліцейський застосував зброю під час затримання хуліганів

Як повідомили в управлінні патрульної поліції м.Миколаєва, подія трапилася в ніч на 18 березня, близько 1.00. Під час патрулювання мікрорайону Кульбакіно в Корабельному районі Миколаєва правоохоронці побачили групу молодих людей, які порушували громадський порядок, голосно лаючись.

"Зупинившись, правоохоронці почали профілактичну бесіду з молоддю. Однак ті не реагували на зауваження та вимоги припинити порушення. А в добавок ще й почали показувати патрульним непристойні жести, вживаючи нецензурні слова. Тому інспектори вирішили доставити підбурювача групи в відділ поліції, про що йому і повідомили", - повідомляє поліція.

Читайте такожСмертельна гонитва у Києві: Суд відправив під цілодобовий домашній арешт водія BMW Храпачевского

Однак чоловік почав активно чинити опір затриманню і спровокував бійку з поліцейськими, його товариші почали бити патрульних, вдаривши одного з них в обличчя.

"Удар був такої сили, що поліцейський втратив свідомість. Однак це не зупинило агресивно налаштовану молодь, вони продовжували його бити", - повідомили в патрульній поліції.

Напарник постраждалого попередив про можливе застосування зброї, але й це не зупинило групу, тому, діставши табельну зброю, правоохоронець зробив кілька попереджувальних пострілів в повітря.

Читайте такожУ Рівненській області невідомі влаштували розбірки зі стріляниною, трьох людей поранено (фото)

Правопорушники кинулися в різні боки, одного з нападників затримали і доставили у відділ поліції.

Попередньо слідчими було внесено цю подію до реєстру за ч. 2 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)

Патрульні отримали травми різного ступеня тяжкості, загрози їхньому життю немає.