У Миколаєві поліцейський застосував зброю під час затримання хуліганів
У Миколаєві патрульний поліцейський втратив свідомість після удару від хуліганів, його напарник застосував табельну зброю, вистріливши кілька разів у повітря.
Як повідомили в управлінні патрульної поліції м.Миколаєва, подія трапилася в ніч на 18 березня, близько 1.00. Під час патрулювання мікрорайону Кульбакіно в Корабельному районі Миколаєва правоохоронці побачили групу молодих людей, які порушували громадський порядок, голосно лаючись.
"Зупинившись, правоохоронці почали профілактичну бесіду з молоддю. Однак ті не реагували на зауваження та вимоги припинити порушення. А в добавок ще й почали показувати патрульним непристойні жести, вживаючи нецензурні слова. Тому інспектори вирішили доставити підбурювача групи в відділ поліції, про що йому і повідомили", - повідомляє поліція.
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Однак чоловік почав активно чинити опір затриманню і спровокував бійку з поліцейськими, його товариші почали бити патрульних, вдаривши одного з них в обличчя.
"Удар був такої сили, що поліцейський втратив свідомість. Однак це не зупинило агресивно налаштовану молодь, вони продовжували його бити", - повідомили в патрульній поліції.
Напарник постраждалого попередив про можливе застосування зброї, але й це не зупинило групу, тому, діставши табельну зброю, правоохоронець зробив кілька попереджувальних пострілів в повітря.
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Правопорушники кинулися в різні боки, одного з нападників затримали і доставили у відділ поліції.
Попередньо слідчими було внесено цю подію до реєстру за ч. 2 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)
Патрульні отримали травми різного ступеня тяжкості, загрози їхньому життю немає.