Українські нардепи опинилися в аеропорту Брюсселя, де пролунали вибухи

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутат Олена Сотник.

"Теракт в аеропорту Брюселя, на другому поверсі в частині відправлення рейсів. Багато постраждалих", - йдеться у її повідомленні.

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Вона зазначила, що українська делегація стала випадковим свідком.

"Нас евакуювали з потяга. Все ок, але страшно тільки від того, що це в центрі Європи", - написала Сотник.

Теракт в аеропорту Брюселя, на другому поверсі в частині відправлення рейсів. Багато постраждалих.Українська делегація... Опубликовано Lena Sotnyk 22 марта 2016 г.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Брюсселя пролунали два вибухи.

Один з телеканалів повідомляє, що вибух стався у зоні реєстрації на рейси біля стійки компанії American Airlines.