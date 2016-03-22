Українські нардепи опинилися в аеропорту Брюсселя, де пролунали вибухи
Українські нардепи опинилися в аеропорту Брюсселя, в якому сьогодні пролунали два вибухи.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутат Олена Сотник.
"Теракт в аеропорту Брюселя, на другому поверсі в частині відправлення рейсів. Багато постраждалих", - йдеться у її повідомленні.
Читайте такожВибух в аеропорту Брюсселя: 14 загиблих і близько 25 поранених
Вона зазначила, що українська делегація стала випадковим свідком.
"Нас евакуювали з потяга. Все ок, але страшно тільки від того, що це в центрі Європи", - написала Сотник.
Теракт в аеропорту Брюселя, на другому поверсі в частині відправлення рейсів. Багато постраждалих.Українська делегація...Опубликовано Lena Sotnyk 22 марта 2016 г.
#BREAKING: Two loud explosions at #Zaventem airport in #Brusselspic.twitter.com/JFw9RGLjnh— Anna Ahronheim (@AAhronheim) March 22, 2016
Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Брюсселя пролунали два вибухи.
Один з телеканалів повідомляє, що вибух стався у зоні реєстрації на рейси біля стійки компанії American Airlines.