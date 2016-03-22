СБУ посилить заходи безпеки в Україні у зв’язку з терактами в Брюсселі

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак заявив сьогодні у коментарі журналістам після виступу перед студентами та викладачами Києво-Могилянської академії.

“У зв'язку з терактами в Брюсселі, звичайно, будуть підвищені заходи безпеки по всій країні. З цього приводу я вже сьогодні доповідав президенту, і президент дав вказівку посилити заходи безпеки. У нас підвищено бойову готовність приведені всі підрозділи СБУ. В першу чергу це стосується підрозділів по боротьбі з тероризмом”, - сказав Грицак.

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Нагадаємо, він також заявив, що не здивується, якщо за терактами в Брюсселі «з'явиться російський слід».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в аеропорту Брюсселя (Бельгія) пролунали два вибухи, жертвами яких стали щонайменше 17 осіб, близько 25 дістали поранення. Пізніше вибухи сталися у метрополітені Брюсселя. Жертвами вибухів у метро, за попередніми результатами, стали 10 осіб.