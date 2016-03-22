Глава СБУ вважає, що теракти в Брюсселі можуть бути елементом гібридної війни Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак заявив, виступаючи перед студентами і викладачами Києво-Могилянської академії.

"Я не здивуюся, якщо це є елементом так званої гібридної війни Росії, хоча зараз будуть кивати, що за цим стоїть ІДІЛ", - сказав Грицак.

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Як повідомляв УНІАН, в аеропорту Брюсселя внаслідок вибухів загинули щонайменше 17 осіб, кілька десятків поранені.

Крім того, два вибухи пролунали в метро Брюсселя.