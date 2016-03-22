Представниками місцевого населення "ДНР" і "ЛНР" вважає 21% українців - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 24 лютого 2016 року.

Переважна більшість громадян України, 70,3%, вважають Росію державою-агресором, яка є стороною конфлікту на Донбасі.

Водночас 11,9% опитаних вважають, що Росія не є стороною конфлікту і не причетна до подій на сході України, 17,8% не змогли відповісти.

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В свою чергу на запитання щодо оцінки позиції так званих "ДНР" і "ЛНР", більше половини опитаних українців, 62,2%, сказали, що "ДНР" і "ЛНР" - це терористичні організації, які не мають права представляти населення відповідних територій. 20,6% сказали, що "ДНР" і "ЛНР" - це представники населення відповідних територій, а 17,1% не змогли відповісти.

В рамках дослідження було опитано 2021 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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