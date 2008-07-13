Більше 200 осіб потрапили до лікарні через спеку в Японії

Тропічна спека, яка раптово вразила Японію, стала сьогодні причиною госпіталізації понад 200 людей.

Як передає ІТАР-ТАРС, другий день поспіль в центральних і південних районах країни стовпчик термометра піднімається вище за 35-градусну позначку.

За день медичну допомогу надано 216 громадянам з симптомами сонячного удару. Температурний рекорд року встановлено в центральній префектурі Гіфу, де сьогодні повітря прогрілося до 36,4 градусів.

У Токіо температура піднялася до 33 градусів. У столиці госпіталізовано в цілому 19 осіб.

Спека стала головною новиною інформаційних випусків на телебаченні і радіо. Людей закликають бути обережними і не проводити багато часу під сонцем.