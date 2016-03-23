Росія затримала турецьке судно, яке протаранило опори Керченського мосту - ЗМІ

Про це повідомило джерело в морських службах регіону, ознайомлене із ситуацією, передає ТАСС.

"Вдень 20 березня після отримання заяви на затримання судна у зв'язку з інцидентом співробітники порту оглянули "Ліру". Видно сліди свіжої фарби по борту - намагалися приховати сліди зіткнення з опорою. Судно затримане за морським правилами на 72 години. Стоїть у Таганрозі. Судно старе - понад 30 років", - зазначило джерело.

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Нагадаємо, суховантаж знищив опору моста, що будується ввечері в суботу, 19 березня, проте відомо про інцидент стало тільки вчора. Судно навалилося на опору робочого мосту № 2, який будується між островом Тузла і фарватером.

Через зіткнення також була знищена опора № 80. Крім того, знищено дві маякові палі, а опори № 79 та № 81 отримали зміщення.