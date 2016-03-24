Росія офіційно визнала Сенцова і Кольченка громадянами України

Про це йдеться в доповіді російського обмудсмена.

"В результаті вжитих за скаргами Сенцова й Кольченка дій уповноваженого (РФ з прав людини - ред.) було усунуто правову невизначеність щодо їхньої громадянської приналежності та визнано їх українське громадянство", - повідомляється в документі.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції України звернулось із запитом до Росії про повернення на територію України Олега Сенцова, Юрія Солошенка, Олександра Кольченка і Геннадія Афанасьєва, незаконно засуджених у РФ.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до МЗС «підключитися до цієї справи, щоб західні партнери підтримали запит української сторони».

Також, за даними Мін'юсту, в Росії перебувають щонайменше 29 політичних в'язнів - громадян України.

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Довідка УНІАН. Сенцов, Кольченко і Афанасьєв засуджені в РФ за сфабрикованим звинуваченням у підготовці терактів у Криму й підпалів офісів партій. Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 й 10 років ув'язнення відповідно. Афанасьєв засуджений до 7 років ув'язнення.

73-річного громадянина України, колишнього генерального директора Державного підприємства «Виробниче об'єднання «Знамя» (м. Полтава) Солошенка в Росії засудили до 6 років ув'язнення за нібито спробу придбати вироби для відновлення засобів ППО України.