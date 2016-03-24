У Києві посадили на 4 роки шахрая, що вкрав гроші на лікування бійців АТО
У Києві до 4 років позбавлення волі засуджено шахрая, який привласнив понад 170 тисяч гривень, зібраних на лікування поранених бійців АТО.
Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
Як нагадали у відомстві, наприкінці лютого минулого року 32-річний зловмисник незаконно отримав дублікати SIM-карток та, використовуючи банківській термінал та коди, які надходили на телефон, безперешкодно перевів кошти з карток бійців АТО на власний рахунок.
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Зловмисника визнано винним у вчинені кримінального правопорушення, передбачено ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
«Вироком суду зловмиснику, який вже був неодноразово судимий за крадіжку та грабежі, визначено покарання у виді 4 років позбавлення волі», - підкреслюється в повідомленні.