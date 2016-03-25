26% росіян вважають сталінські репресії політичною необхідністю - опитування

Про це йдеться в результатах опитування російського "Левада-Центру".

Так, частка людей, що вважають Сталіна жорстоким тираном, винним у знищенні мільйонів невинних людей, складає 62%. Зокрема, 23% повністю згодні з таким твердженням і ще 39% скоріше згодні з ним.

Сталінські репресії, за даними опитування, виправдовують, вважаючи політичною необхідністю, 26% респондентів. 45% вважають, що це було політичним злочином, якому не може бути виправдання. 8% опитаних заявили, що нічого не знають про сталінські репресії.

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У свою чергу роль XX з'їзду КПРС, на якому було засуджено культ особи Сталіна і репресії в період його правління, називає позитивною відносна більшість росіян. Так, 33% назвали її швидше позитивною і 7% - цілком позитивною. Негативну роль доповіді Микити Хрущова про розвінчання культу Сталіна відзначили 23% респондентів. В той же час аж 37% вагалися з відповіддю.

Опитування проводилося 11-14 березня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1602 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів РФ. Дослідження проводилося вдома у респондентів методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка даних дослідження не перевищує 3,4%.

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